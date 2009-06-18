Приватный проект для Яцко Ивана - 2

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка168 просмотров

Необходимо сделать макет бокса для программы

16 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$35
2 дня
Отличная работа - качественно и в срок!
Рад что наше сотрудничество с Алексеем продолжается. Отличный заказчик. С уважением, Иван Я.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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