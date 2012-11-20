Разработка дизайна магнитиков на холодильник

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНЫХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ(ПО СЕРИЯМ) ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОВ НА ХОЛОДИЛЬНИК.

Требуется разработать дизайн-макеты 10 серий,каждая серия состоит из 10 видов сувенирных магнитов на холодильник.

Изображение должно быть векторным.

Можно использовать любое количество цветов.

Размеры – в пределах 6,5см см на 6,5 см, но это примерные можно и другие.

Форма магнита – квадрат,прямоугольник. Очень желательно использовать несколько контрастных цветов в каждом магните.Нужны яркие, запоминающиеся,впечатляющие магниты.

Для начала сотрудничества мне нужно от Вас увидеть описание концепции одной серии + 2-3 эскиза по серии...

Бюджет 20000р

Вы делаете концепцию этой самой серии + разработать 2-3 эскиза - если он нас удовлетворит, то полчаете 50%