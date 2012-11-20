Разработка дизайна магнитиков на холодильник

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Завершен2 заявки172 просмотра

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНЫХ ДИЗАЙН-МАКЕТОВ(ПО СЕРИЯМ) ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНИТОВ НА ХОЛОДИЛЬНИК.

Требуется разработать дизайн-макеты 10 серий,каждая серия состоит из 10 видов сувенирных магнитов на холодильник.

Изображение должно быть векторным.

Можно использовать любое количество цветов.

Размеры – в пределах 6,5см см на 6,5 см, но это примерные можно и другие.

Форма магнита – квадрат,прямоугольник. Очень желательно использовать несколько контрастных цветов в каждом магните.Нужны яркие, запоминающиеся,впечатляющие магниты.

Для начала сотрудничества мне нужно от Вас увидеть описание концепции одной серии + 2-3 эскиза по серии...

Бюджет 20000р

Вы делаете концепцию этой самой серии + разработать 2-3 эскиза - если он нас удовлетворит, то полчаете 50%

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$625
10 дней
Лена очень талантливый специалист, поэтому с заказом справилась на все 100! Порадовал подход к делу, легкость в общении, так же то, что Лена всегда на связи и можно оперативно решать любые вопросы ! Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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