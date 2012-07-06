Разработка и создание макета для ПВД пакета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки130 просмотров

Нужен пакет в соответствии с дизайном сайта

Формат пакета 40*50. При разработке пакета прошу учитывать что максимальная ширина нанесения меньше ширины пакета. Отступ по краям примерно 3-4 см.

Макет предоставляется в электронном виде в векторном формате Corel Draw до версии X4. . Файлы не должны содержать полноцветные растровые изображения. Цвет в макете должен быть задан по Pantone (без градиентов и полутонов).

Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов, не должно быть оверпринтов, все объекты должны быть замкнуты, точки объектов не должны содержать петель, количество точек должно быть минимальным, не допускаются двойные точки.

В результате работы хотел бы получить два файла

1. С текстами

2. Все тексты переведены в кривые

13 лет назад
grin-baks
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Светлана очень ответственно подошла к заданию, сделала большое количество вариантов дизайна. В итоге я поучил работу даже быстрее чем рассчитывал, причём работа была выполнена безупречно с точки зрения технического задания.
Только положительные впечатления от работы с Виктором, четкое ТЗ, моментальная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн упаковки (кукуруза)

    Нужно внести изменения в PSD (ai) макет упаковки ЧТО БЫЛО http://narod.ru/disk/55343672001.a9ed6a4ead76ebb3948b1d37dfe0b593/el_gusto_OLD.zip.html ЧТО НУЖНО http://narod.ru/disk/55341012001.9e60e13e4e7e4ea1a21f34faba431577/el_gusto_NEW.ZIP.html срок 1-2 дня предложения по цене и срокам ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание фирменного стиля для сухариков

    $1000

    Пожалуйста, сразу указывайте стоимость на которую можно будет ориентироваться (будем считать ее предварительной, может измениться в процессе обсуждения) Необходимы следующие пункты: 1. Фирменный персонаж 2. Название 3. ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PDF каталог

    $250

    Требуется ОПЫТНЫЙ исполнитель, который готов сделать каталог нагрузочного оборудования (если этот делаете хорошо - я Вам даю второй и третий!!! обратите внимание, то есть работой Вас загружу). Предыдущий исполнитель сам отказался от работы в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн DVD-диска и коробки для инфопродукта

    Нужен ответственный и качественный дизайнер, на постоянную работу, работы похожего формата очень много. Предложенная вами цена за подобный проэкт увеличится в 3 раза, после того как вы пройдёте тестовое задание - малооплачиваемое. ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для броши и запонок

    $2500

    Техническое задание на дизайн Корпоративные аксессуары РЕСО-Гарантия (ювелирное украшение-бижутерия для делового костюма) 1. Брошь-заколка женская 2. Запонки мужские Стиль: Офисный, минимализм, хайтек, современный, абстрактный и ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн мешка

    Здравствуйте. Есть JPG-макеты (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg) мешка. Сейчас все скучно, серо, одноцветно. Хотелось бы видеть более яркий, но строгий дизайн. Пример мешка который нравится - в приложении (4.jpg). Должны быть соблюдены ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн этикетки на минеральную воду

    Необходимо разработать этикетку для минеральной воды. Во вложении фото уже имеющейся этикетки. Что необходимо поменять: 1) этикетка должна быть броской и запоминающейся 2) она должна выгодно выглядеть на материале отражающим свет. ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн коробки для мини-курса

    $50

    Здравствуйте, мне нужна коробка для моего мини-курса. Его тема связанна с делегированием задач и эффективным сотрудничеством с фрилансерами, более подробно при личной переписке. Курс не на диске, поэтому нужна коробка типа такой ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн для dvd-диска

    здравствуйте, нужно сделать дизайн для dvd-диска то есть изображение для самого диска (круглое с дырочкой в центре) разрешение 1686х1686 или выше и обложка для коробочки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад