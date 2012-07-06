Разработка и создание макета для ПВД пакета

Нужен пакет в соответствии с дизайном сайта

Формат пакета 40*50. При разработке пакета прошу учитывать что максимальная ширина нанесения меньше ширины пакета. Отступ по краям примерно 3-4 см.

Макет предоставляется в электронном виде в векторном формате Corel Draw до версии X4. . Файлы не должны содержать полноцветные растровые изображения. Цвет в макете должен быть задан по Pantone (без градиентов и полутонов).

Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов, не должно быть оверпринтов, все объекты должны быть замкнуты, точки объектов не должны содержать петель, количество точек должно быть минимальным, не допускаются двойные точки.

В результате работы хотел бы получить два файла

1. С текстами

2. Все тексты переведены в кривые