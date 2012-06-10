Креативное оборудование для выкладки аксессуаров

# 1 — $ 85

Цель: сеть салонов «Мобильный» должна стать лучшей по продажам аксессуаров к мобильным телефонам (сумочки /чехлы, зарядные устройства, плёночки, аккумуляторы, флеш-карты) и оригинально выделяться среди конкурентов.

Нужно придумать креативное оборудование и его оформление (для выкладки аксессуаров в сети салонов связи).

Возможно повторение элементов этого дизайна в интерьере салона (не обязательно).

Ваша фантазия не ограничена, можете предложить другой уникальный способ выделить группу аксессуаров в сети и выделиться среди конкурентов.

Обязательно сочетание с фирменным стилем сети салонов. Фотография салона приложена.