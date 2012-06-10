Креативное оборудование для выкладки аксессуаров

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок347 просмотров
#1$85

Цель: сеть салонов «Мобильный» должна стать лучшей по продажам аксессуаров к мобильным телефонам (сумочки /чехлы, зарядные устройства, плёночки, аккумуляторы, флеш-карты) и оригинально выделяться среди конкурентов.

Нужно придумать креативное оборудование и его оформление (для выкладки аксессуаров в сети салонов связи).

Возможно повторение элементов этого дизайна в интерьере салона (не обязательно).

Ваша фантазия не ограничена, можете предложить другой уникальный способ выделить группу аксессуаров в сети и выделиться среди конкурентов.

Обязательно сочетание с фирменным стилем сети салонов. Фотография салона приложена.

13 лет назад
MOBILNYJ
Роман 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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