Нужен пакет в соответствии с дизайном сайта Формат пакета 40*50. При разработке пакета прошу учитывать что максимальная ширина нанесения меньше ширины пакета. Отступ по краям примерно 3-4 см. ...
Креативное оборудование для выкладки аксессуаров
Цель: сеть салонов «Мобильный» должна стать лучшей по продажам аксессуаров к мобильным телефонам (сумочки /чехлы, зарядные устройства, плёночки, аккумуляторы, флеш-карты) и оригинально выделяться среди конкурентов.
Нужно придумать креативное оборудование и его оформление (для выкладки аксессуаров в сети салонов связи).
Возможно повторение элементов этого дизайна в интерьере салона (не обязательно).
Ваша фантазия не ограничена, можете предложить другой уникальный способ выделить группу аксессуаров в сети и выделиться среди конкурентов.
Обязательно сочетание с фирменным стилем сети салонов. Фотография салона приложена.
Заявки фрилансеров
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