Коллеги! Нужна обложка книги А5 (2 стороны). Схематически есть видение (в приложении). 1) Попробовать оттенки цветов, но в районе того, что у меня на рисунке. Должен обязательно присутствовать белый. ...
Разработка футболки и толстовки
Необходимо придумать и оформить оригинальную и интересную идею на футболки и толстовки (сделать фирменные футболки и толстовки - с логотипом, при том очень оригинальные и стильные)
Бренд и его логотип - в личке
Заявки фрилансеров
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