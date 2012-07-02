Коллеги! Нужна обложка книги А5 (2 стороны). Схематически есть видение (в приложении).

1) Попробовать оттенки цветов, но в районе того, что у меня на рисунке. Должен обязательно присутствовать белый.

2) Подобрать пару вариантов шрифтов - нижний текст как от руки, верхний - чтобы смотрелся в общем стиле.

3) Подключить фантазию и придумать какие-то дополнительные графические элементы, но в стиле - минимализм.

4) Если будут идеи - предложить свой вариант обложки.

5) Должно быть а) просто, б) стильно в) ярко

Книга не будет использоваться в коммерческих целях и делается для себя, у кого есть желание и время, прошу рассчитывать на бюджетный вариант и соответственно - жду предложений по бюджету.