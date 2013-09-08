Дизайн главной страницы музыкального сайта

Взял предоплату, пообещал выполнить работу в срок (3 дня) и пропал, прошло уже 6 дней. Начиналось все хорошо, поначалу даже интересовался что , да как, потом пропал на сутки , появился сказал что 1 день выпал не по его вине, так как , то компьютер барахлит, то программы не работают и на этом все общение. Намерен так же написать жалобу на его WMID в системе Webmoney Так что будьте бдительны.