Дизайн главной страницы музыкального сайта

$120
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Придумать и установить на сайт без потери функциональности

Ниже приведена Демо версия сайта

Сайт работает на CMS PHP Melody 2.0.1

10 лет назад
clipof
Костя 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
winstonby
30 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$120
3 дня
Взял предоплату, пообещал выполнить работу в срок (3 дня) и пропал, прошло уже 6 дней. Начиналось все хорошо, поначалу даже интересовался что , да как, потом пропал на сутки , появился сказал что 1 день выпал не по его вине, так как , то компьютер барахлит, то программы не работают и на этом все общение. Намерен так же написать жалобу на его WMID в системе Webmoney Так что будьте бдительны.
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