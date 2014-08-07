Дизайн лендинга

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Завершен1 заявка91 просмотр

Нужно нарисовать дизайн для landing page

11 лет назад
pavel123456
Павел 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Работу выполнил на отлично. Дизайн получился современным, продуманным и качественно проработанным. По соотношению цена/сроки/качество - 10 из 10. Рекомендуем.
Спасибо за работу! Постановка задачи 5/5 Оплата в срок 5/5 Коммуникация 5/5 Хороший заказчик, которому можно доверять.

Заявки фрилансеров

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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