Дизайн новостного сайта

Необходим дизайн посадочной страницы (с адаптивным вариантом) по прототипу (в прототипе обращать внимание на структуру данных, стилистика и дизайн графических элементов может быть изменен.) В портфолио обязательно наличие лендингов, опыт работы на веб-лансе не менее года. Без ...