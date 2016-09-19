Сотрудничество с Маргаритой было плодотворным. Проект сделан в короткие сроки. Маргарита всегда была на связи, работала на результат профессионально, быстро. В рамках проекта было сделано даже больше, чем первоначально запланировано. Очень рекомендую! Спасибо!