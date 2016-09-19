Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка104 просмотра
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Новый дизайн сайта.

Требуются 2 PSD-макета: главная страница и внутренняя страница в соответствии с ТЗ.

Дизайн сайта
7 лет назад
fox1land
Елена 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
marbag
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$88
2 дня
Сотрудничество с Маргаритой было плодотворным. Проект сделан в короткие сроки. Маргарита всегда была на связи, работала на результат профессионально, быстро. В рамках проекта было сделано даже больше, чем первоначально запланировано. Очень рекомендую! Спасибо!
Елена прекрасный заказчик, четко объяснила чего хочет, оплатила в срок, была коммуникабельна и приятна в общении. Рекомендую!
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