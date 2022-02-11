Дизайн сайта, тематика - Услуги

$650
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка83 просмотра
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Нужно отрисовать 5 страниц:

1. Главная

2. Категория

3. Товар/предложение

4. Портфолио

5. Контакты

+типовые страницы (по результатам сотрудничества).

Дизайн на свое усмотрение, но прислушиваться к пожеланиям.

Мобильная адаптация.

Дизайн сайта
2 года назад
snv-project
Павел 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
charlie9112
Олег 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
2 года назад
$650
1 день
UAH
Один из лучших Дизайнеров, с кем довелось сотрудничать. Очень доволен совместной работой. Качество – супер, есть чувство прекрасного. Профессионально, комфортно. Спасибо!
От сотрудничества с Павлом остались исключительно положительные впечетления. Отличная постановка задачи с прототипом и детальный ТЗ. Качественная, оперативная обратная связь. Приятное и легкое общение в ходе работы. Рекомендую!
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