Доработка сайтов

Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе похожую как тут надпись http://www.egraphic.ru/viewid.php?lnkid=11100, делать можно прямо с того сайта, но нужно будет немного изменить, с небольшой анимацией (маленькие мерцающие звёздочки). Указывайте цену и срок.