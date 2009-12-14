Доработка сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок245 просмотров
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Нужен человек который будет дорабатывать сайты.

inrussialife.net

key.inrussialife.net

Оформление, подключение новых скриптов, и другое.

Нужен человек со вкусом и ответственный, готовы понять и выполнить желаемое.

И требуется для Постоянного сотрудничеств

14 лет назад
somir0000
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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