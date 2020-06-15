Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим
Главная для сайта
Добрый день!
Нужен дизайн главной страницы интернет казино.
Есть макет.
https://www.figma.com/file/RYzhTzN4B4Ytns7KmdCSNH/oo?node-id=0%3A1
Ориентир франкказино, казино сол.
Название Matreshka Casino, логотип уже заказан.
Хотим получить результат в фигме.
Сколько будет стоимость и сроки?
Заявки фрилансеров
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