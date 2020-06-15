Главная для сайта

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Добрый день!

Нужен дизайн главной страницы интернет казино.

Есть макет.

https://www.figma.com/file/RYzhTzN4B4Ytns7KmdCSNH/oo?node-id=0%3A1

Ориентир франкказино, казино сол.

Название Matreshka Casino, логотип уже заказан.

Хотим получить результат в фигме.

Сколько будет стоимость и сроки?

FigmaNode.js
5 лет назад
grigapsht
Григорий 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
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