Здравствуйте, друзья, У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap). Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena). Основная ...
Переделать Главную страницу
1. Сделать продажную главную страницу ( нарисовать+контент )( k-m-s.kiev.ua )
Задание непростое, так как в результате все те разделы которые сейчас на главной, должны укомплектоваться по новому так что бы человек понимал что да как.
2. Готовы выслушать Ваши идеи по возможных вариантах архитектуры, то бишь переделать не только главную.
2. Натянуть страницу на сайт ( движок - Joomla )
3. Указать сроки
4. Исполнители из Украины
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