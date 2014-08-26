Переделать Главную страницу

1. Сделать продажную главную страницу ( нарисовать+контент )( k-m-s.kiev.ua )

Задание непростое, так как в результате все те разделы которые сейчас на главной, должны укомплектоваться по новому так что бы человек понимал что да как.

2. Готовы выслушать Ваши идеи по возможных вариантах архитектуры, то бишь переделать не только главную.

2. Натянуть страницу на сайт ( движок - Joomla )

3. Указать сроки

4. Исполнители из Украины