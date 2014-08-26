Переделать Главную страницу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок218 просмотров

1. Сделать продажную главную страницу ( нарисовать+контент )( k-m-s.kiev.ua )

Задание непростое, так как в результате все те разделы которые сейчас на главной, должны укомплектоваться по новому так что бы человек понимал что да как.

2. Готовы выслушать Ваши идеи по возможных вариантах архитектуры, то бишь переделать не только главную.

2. Натянуть страницу на сайт ( движок - Joomla )

3. Указать сроки

4. Исполнители из Украины

Joomla
11 лет назад
yagovec
Роман 
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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