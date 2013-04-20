Пожелания: Ровные руки. Позитивный взгляд на мир. Ответственность. Наличие скайпа и микрофона. Возможно постоянное сотрудничество. Просьба не отвечать на проект людям со слабым ...
Разработка дизайна сайта
Требуется сделать качественный, креативный дизайн сайта. 1 Страница.
Тематика бизнес.
Требования: креативность, профессионализм, скорость исполнения. до 50$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть сайт,нужно сменить его дизайн. Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу. Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $142
Landing page. Лидогенерационная страница. Кровля, строительство. Требуется собрать лидогенерационную страничку для проекта по монтажу кровли под ключ. Упрощённая страничка, которая устроит по структуре: http://media.lpgenerator.ru/themes/LPgenerator__template_3.jpg Ключевая услуга - монтаж ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $26
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора. Требуется оформление ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужен качественный дизайн текста + размещение на сайте (Вордпресс)Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Имеется дизайн шаблона рассылки (во вложении). Нужно изменить в нем фон и сделать 2 варианта: 1) фон – потертая бумага как на старых картах, ориентир – ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
удаленоДизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт-одностраничник, нужно сделать дизайн по подробному ТЗ, сверстать и натянуть на Wordpress. ТЗ прилагается - пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста, называйте сроки и стоимость.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад