Разработка дизайна сайта

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Завершен1 заявка129 просмотров

Требуется сделать качественный, креативный дизайн сайта. 1 Страница.

Тематика бизнес.

Требования: креативность, профессионализм, скорость исполнения. до 50$

12 лет назад
PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KirillovDesign
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Игорь отлично справился с задачей, фактически сдал проект на день раньше, хотя сроки горели. Как дизайнер, Игорь очень креативен.
Евгений очень ответственный и четкий заказчик. Предоплата и оплата - моментально! Четкое тз, работать было очень приятно 10 баллов!

Заявки фрилансеров

KirillovDesign
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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