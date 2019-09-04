Добрый день уважаемые соискатели Необходимо разработать макеты внутренних страниц сайта: "Клиентам", "Производство и технологии", "Контакты", "Карьера в компании" Цена за каждый макет 10$ С макетом главной страницы можете ознакомиться в прикрепленном файле ...
Сделать дизайн нескольких блоков на готовом лэндинге
Необходимо сделать дизайн и верстку нескольких блоков на странице https://bsaward.ru/2019/blagoveschensk/
На втором экране вместо блока "О проекте" (его полностью убираем) поставить мотивационный блок: 8 элементов - Заголовок+фото+Имя фамилия+Цитата. Подробное описание в файле во вложении. Номер фото соответствует номеру элемента в документе. Фон блока дизайнер может менять на свое усмотрение. Общую стилистику на странице сохранить важно, но не менее чем информативно и красиво представить этот блок.
Далее идет блок О Национальной премии «Бизнес-Успех», его мы оставляем. После него необходимо сделать блок Номинации и красиво оформить весь список (полное описание номинаций в документе). Можно использовать стоковые фото или иконки (отрисовывать с нуля не нужно), либо применить иное решение для представления списка номинаций. После утверждения дизайна, блоки необходимо сверстать (bootstrap 4). Преимущество отдадим кандидату, который оформлен как самозанятый или ИП.
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