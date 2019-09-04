Сделать дизайн нескольких блоков на готовом лэндинге

Необходимо сделать дизайн и верстку нескольких блоков на странице https://bsaward.ru/2019/blagoveschensk/

На втором экране вместо блока "О проекте" (его полностью убираем) поставить мотивационный блок: 8 элементов - Заголовок+фото+Имя фамилия+Цитата. Подробное описание в файле во вложении. Номер фото соответствует номеру элемента в документе. Фон блока дизайнер может менять на свое усмотрение. Общую стилистику на странице сохранить важно, но не менее чем информативно и красиво представить этот блок.

Далее идет блок О Национальной премии «Бизнес-Успех», его мы оставляем. После него необходимо сделать блок Номинации и красиво оформить весь список (полное описание номинаций в документе). Можно использовать стоковые фото или иконки (отрисовывать с нуля не нужно), либо применить иное решение для представления списка номинаций. После утверждения дизайна, блоки необходимо сверстать (bootstrap 4). Преимущество отдадим кандидату, который оформлен как самозанятый или ИП.