Специалист по айдентике, Москва, ВАО

$2500
Фирменный стильЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Требуется хороший специалист по айдентике

Задача разработка логотипов, фирменных стилей, руководств и стандартов по айдентике.

Территориально м. Новогиреево

13 лет назад
Rusdrive
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
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