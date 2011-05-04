Специалист по айдентике, Москва, ВАО

Нужен удаленно, желательно не из России адекватный дизайнер для фирменных стилей. Заказы из организации, НЕ для вашего портфолио. Обязательность, порядочность, адекватность, креативность, вежливость. При этом, должен уметь объяснять почему зеленый, а не красный, буква, а не квадрат. ...