Доработка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок1249 просмотров

ссылка на диз, просьба ознакомиться с файлом во вложении

https://www.figma.com/file/n2YSnFw3hLWneRWxRKLRdz/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2-NEF-(Copy)?node-id=0%3A1

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Node.js
4 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Gena_set
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$35
4 дня
Escrow
Отличная работа! Рекомендую Геннадия как отличного специалиста, который делает четко в срок!
Отличное сотрудничество! Своевременная проверка и оплата! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Ерболат
 
30 лет
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Березин
 
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5 отзывов(-2)
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