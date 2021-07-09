Ищется специалист для выполнения HTML-верстки и натяжки на CMS. Необходима проработка согласно предоставленным скриншотам и ТЗ. Укажите сроки, стоимость и CMS, с которой работаете. Обязательно добавьте ссылки на свои проекты.
Доработка верстки
ссылка на диз, просьба ознакомиться с файлом во вложении
https://www.figma.com/file/n2YSnFw3hLWneRWxRKLRdz/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2-NEF-(Copy)?node-id=0%3A1
http://nef.pokazmedom.com/timetable.html
http://nef.pokazmedom.com/training.html
https://nef.pokazmedom.com/about.html
Выбранный исполнитель
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