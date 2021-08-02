Требуется скачать готовый лендинг с Тильды и адаптировать HTML-код для размещения на FTP. Код должен быть чистым и организованным, все элементы должны работать корректно, включая всплывающие окна с отправкой писем. Также необходимо исправить адаптивную верстку для планшетов.