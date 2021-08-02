Нужна верстка и натяжка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки1027 просмотров

Привет  Нужна верстка и натяжка на CMS

Скриншоты:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y_uZI_vxCulumanZXcmtQz1RP0M5XbDF?usp=sharing

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1JwNqK9QdGM_uuHBM9b7SUZDVE1swTifi9iGeAu3pBZ0/edit?usp=sharing

На все вопросы отвечу.

Вы можете вносить свои предложения в ТЗ

Пожалуйста, укажите в ставке:

- Сроки и стоимость проекта;

- Ссылки на ваши сайты (скриншоты не рассматриваются);

- Какую CMS можете предложить;

- Когда можете приступить к проекту

4 года назад
kompanets
Максим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$335
19 дней
Escrow
Илья отличный исполнитель! Все пожелания выполнены! Все качественно и удобно настроено. Рекомендую!
Все хорошо, спасибо за проект)

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