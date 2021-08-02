Требуется скачать готовый лендинг с Тильды и адаптировать HTML-код для размещения на FTP. Код должен быть чистым и организованным, все элементы должны работать корректно, включая всплывающие окна с отправкой писем. Также необходимо исправить адаптивную верстку для планшетов.
Нужна верстка и натяжка на CMS
Привет Нужна верстка и натяжка на CMS
Скриншоты:
https://drive.google.com/drive/folders/1Y_uZI_vxCulumanZXcmtQz1RP0M5XbDF?usp=sharing
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1JwNqK9QdGM_uuHBM9b7SUZDVE1swTifi9iGeAu3pBZ0/edit?usp=sharing
На все вопросы отвечу.
Вы можете вносить свои предложения в ТЗ
Пожалуйста, укажите в ставке:
- Сроки и стоимость проекта;
- Ссылки на ваши сайты (скриншоты не рассматриваются);
- Какую CMS можете предложить;
- Когда можете приступить к проекту
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