Требуется вёрстка проекта на Angular из макетов Figma. Бюджет 150$, сроки 1-2 дня. Ожидаются первые результаты в течение 3-4 часов. Оплата по мере готовности без авансов.
Скачать сайт с тильды
Необходимо скачать готовый лендинг, сделанный на тильде - https://clck.ru/VuRDo
Убрать все лишнее из кода и сделать его готовым для размещения на фтп и для редактирования в html
Сайт должен выглядеть один в один, html код не должен быть в 1 строку. Всплывающие окна должны работать и отправлять письма на нужный email.
Также нужно поправить адаптивную верстку для планшета. Там сейчас выглядит кривовато.
Заявки фрилансеров
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