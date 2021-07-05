Необходимо скачать готовый лендинг, сделанный на тильде - https://clck.ru/VuRDo

Убрать все лишнее из кода и сделать его готовым для размещения на фтп и для редактирования в html

Сайт должен выглядеть один в один, html код не должен быть в 1 строку. Всплывающие окна должны работать и отправлять письма на нужный email.

Также нужно поправить адаптивную верстку для планшета. Там сейчас выглядит кривовато.