Необхідно створити або доопрацювати сайт для відображення всіх відео на YouTube, завантажених з 2005 року, у хронологічному порядку. Розглядаються поради щодо реалізації проекту.
Доработки по Vue проекту
Доработки по Vue проекту(CRM). Пишите свою часовую ставку. Проект на 3-4 недели работы
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