Доработки по Vue проекту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок469 просмотров

Доработки по Vue проекту(CRM). Пишите свою часовую ставку. Проект на 3-4 недели работы

Vue.js
3 года назад
ivanweblance1333
Алексеев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нурмухамед
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Влад
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Нургельди
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Георгий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 отзывов
3 года назад

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