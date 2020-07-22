Привет Меня зовут Алексей. Я ПМ в компании Elligense. Я ищу разработчика, который мог бы помочь с версткой сайта. У нас всегда много разных проектов, и отлично было бы , если ...
Требуется поправить верстку для плавающего баннера
Требуется поправить верстку для плавающего баннера, на работу которого не будет влиять остальная верстка страницы. Сейчас баннер сделан на js/css
Должно получиться что-то типа этого: https://specs.adfox.ru/uploads/files/adaptive/interscroller.php
1. элемент должен быть адаптивным, занимая всю ширину страницы;.
2. внутренняя картинка должна располагаться точно по центру блока;.
3. цвет окружающего фона должен устанавливаться явно, в самом блоке;
4. Немного поправить кнопки "Реклама" и "Закрыть" ориентируясь на пример
5. Все кнопки должны быть сделаны через css (кроме логотипов - это картинки)
6. Плавающий баннер должен работать под всеми современными мобильными и десктопными браузерами (Chrome, Safari, Firefox, IE), никак не изменяя поведение окружающих баннер элементов страницы.
7. Должна быть возможность задать размер всего баннера по высоте (целый экран или в процентах от высоты экрана)
=======================================================================
ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа. Возможна безопасная сделка.
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
=======================================================================
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
На главной странице сайта: https://eurofittings.ru/ , нужно сделать блоки "новинки" и "акции" и "хиты продаж" так, чтобы они шли каруселькой друг под другом и при этом листались автоматически ( НЕ одновременно) Пример во вложенииЗавершен5 лет назад
Верстка готова. https://hudson8811.github.io/ramensky/build/ Натянуть на ВП с удобным редактированием контента.Завершен5 лет назад
Задачи:1. Установить сайт на свой хостинг, чтобы я мог проверять выполненные задачи не на живом сайте, а на вашем (доступ к фтп дам, базу данных перешлю)2. Внести мелкие правки на сайте (разобраться со стилями + ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Клиент потерял сайт и осталась только картинка примера. Нужно теперь исходя из картинки сверстать HTML с максимальным копированием цветов и размеров. Жду цены и сроки.Завершен5 лет назад
https://www.figma.com/file/d4gM0ehNKWWhWfmk2KTdLx/Untitled Нужно сверстать этот сайт. Учесть что там 2 стиля. Футера нет, сайт- бесконечный.HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется верстка и натяжка вот этих макетов на Laravel https://www.figma.com/file/OvBUFwGcAQFkrJxce4a4GB/%D0%9B%D0%9A-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0---%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81?node-id=0%3A1 Предложите вашу стоимость и срок.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Лендинг с поэкранным скролом 1) нужно убрать наложение лого и текста в мобиле https://prnt.sc/tlysbj 2) стилизовать карту по макетуЗавершен5 лет назад
Оставляйте свой телеграмм. Есть целый ряд доработок по верстке, как в десктопной версии, так и в мобильнойHTML-верстка85 заявокЗакрыт5 лет назад