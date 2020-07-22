Требуется поправить верстку для плавающего баннера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок963 просмотра

Требуется поправить верстку для плавающего баннера, на работу которого не будет влиять остальная верстка страницы. Сейчас баннер сделан на js/css

Должно получиться что-то типа этого: https://specs.adfox.ru/uploads/files/adaptive/interscroller.php 

1. элемент должен быть адаптивным, занимая всю ширину страницы;.

2. внутренняя картинка должна располагаться точно по центру блока;.

3. цвет окружающего фона должен устанавливаться явно, в самом блоке;

4. Немного поправить кнопки "Реклама" и "Закрыть" ориентируясь на пример

5. Все кнопки должны быть сделаны через css (кроме логотипов - это картинки)

6. Плавающий баннер должен работать под всеми современными мобильными и десктопными браузерами (Chrome, Safari, Firefox, IE), никак не изменяя поведение окружающих баннер элементов страницы.

7. Должна быть возможность задать размер всего баннера по высоте (целый экран или в процентах от высоты экрана)

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа. Возможна безопасная сделка.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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CSSJavaScript
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egenius
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