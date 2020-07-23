Верстка вебсайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок1332 просмотра

Привет

Меня зовут Алексей. Я ПМ в компании Elligense. 

Я ищу разработчика, который мог бы помочь с версткой сайта. У нас всегда много разных проектов, и отлично было бы , если мы бы могли найти надежного специалиста, для которого мы могли бы давать скоуп тасков по верстке. 

Скажите, интересно было бы вам такое сотрудничество?

Сейчас есть таска на верстку страницы. У нас есть дизайн в фигме. 

Но я добавлю скриншот , чтобы Вы могли оценить и предположить, сколько по времени бы заняла эта работа?

Жду Вашего ответа.

Спасибо,

Figma
5 лет назад
guest_15954048160074
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mills
40 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$15
1 день
Михаил - отличный специалист! Был приятно удивлен коммуникацией. Все выполнил хорошо и в срок. Рекомендую!
Работа по проекту с Алексеем прошла быстро и чётко. Всегда был на связи и оперативно давал пояснения по макету. Однозначно рекомендую Алексея как ответственного и приятного в общении заказчика!

Заявки фрилансеров

Артём
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Алекс
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Ливия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ник
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Миржахон
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Нурлан
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Георгий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Вячеслав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
84 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
65 отзывов
5 лет назад
Александр
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Mills
40 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
5 лет назад
Эдуард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Анна
 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
90 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 отзывов
5 лет назад
Фаррух
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Динар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
37 отзывов(-2)
5 лет назад
Герман
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
161 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Дима
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать на сайте DIAFAN карусель "новинок"

    На главной странице сайта: https://eurofittings.ru/ , нужно сделать блоки "новинки" и "акции" и "хиты продаж" так, чтобы они шли каруселькой друг под другом и при этом листались автоматически ( НЕ одновременно) Пример во вложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Веюмастерские задачи на WP + увеличить скорость загрузки сайта до зеле

    Задачи:1. Установить сайт на свой хостинг, чтобы я мог проверять выполненные задачи не на живом сайте, а на вашем (доступ к фтп дам, базу данных перешлю)2. Внести мелкие правки на сайте (разобраться со стилями + ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать из картинки HTML

    Клиент потерял сайт и осталась только картинка примера. Нужно теперь исходя из картинки сверстать HTML  с максимальным копированием цветов и размеров. Жду цены и сроки.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать ЛК на Laravel

    Добрый день! Требуется верстка и натяжка вот этих макетов на Laravel https://www.figma.com/file/OvBUFwGcAQFkrJxce4a4GB/%D0%9B%D0%9A-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0---%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81?node-id=0%3A1 Предложите вашу стоимость и срок.

    LaravelNode.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Две правки по верстк

    $15

    Лендинг с поэкранным скролом  1) нужно убрать наложение лого и текста в мобиле https://prnt.sc/tlysbj 2) стилизовать карту по макету

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Оставляйте свой телеграмм. Есть целый ряд доработок по верстке, как в десктопной версии, так и в мобильной

    HTML-верстка85 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстальщик сайта

    $65

    Ищем человека, который сверстает на bootstrap4 сайт с адаптивной версткой. Дизайн сайта имеется. + мобильная версия

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад