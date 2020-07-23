Верстка вебсайта

Привет

Меня зовут Алексей. Я ПМ в компании Elligense.

Я ищу разработчика, который мог бы помочь с версткой сайта. У нас всегда много разных проектов, и отлично было бы , если мы бы могли найти надежного специалиста, для которого мы могли бы давать скоуп тасков по верстке.

Скажите, интересно было бы вам такое сотрудничество?

Сейчас есть таска на верстку страницы. У нас есть дизайн в фигме.

Но я добавлю скриншот , чтобы Вы могли оценить и предположить, сколько по времени бы заняла эта работа?

Жду Вашего ответа.

Спасибо,