Верстка шаблона для магазина на OSCommerce sts

Заказчик, если мягко выразиться, не совсем адекватен, с тараканами в голове. 4 года назад разместил заказ на верстку шаблона и пропал. Работа была выполнена, но заказчик не отвечал. Спустя 4 года !!!!! обьявился и непонятно по какой причине предьявил претензию, что несмотря на то, что пропал он, виноват я) Хотите проблем, выбирайте этого заказчика, не ошибетесь