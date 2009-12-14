Верстка шаблона для магазина на OSCommerce sts

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Задача: на основе имеющегося дизайна сверстать шаблон, желательно с интеграцией в CMS, для магазина на OSCommerce vam edition. Существующий магазин работает на кастомизированном шаблоне Mobile. Возможна адаптация существующего шаблона. Интересуют сроки и стоимость.
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