Требуется 2D художник, арт для игры

Предлагаем брачный контракт для дизайнера иконок. Какой же ты, наш избранник? Ты умеешь красиво рисовать. От твоих иконок не тошнит. Ты понимаешь что такое стиль. Ты знаешь чем отличаются Windows ионки от Mac OS иконок. Ты знаешь как отрисовать монохромную иконку ...