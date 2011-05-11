Требуется 2D художник, арт для игры

$1000
Иконки и Пиксель-артЗакрыт14 заявок517 просмотров
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Требуется 2D художник для выполнения работ по графическому оформлению игры: графика в игре, уровни, животные, объекты, интерфейс. Графика в стиле пиксель-арт.

13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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