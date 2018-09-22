Здравствуй,

Мне нужен дизайн для продукта (набор коктейлей на деревянной подставке). У меня есть четкое представление о том, как это должно выглядеть

Я прикрепил дизайн нашего конкурента, чтобы вы могли понять эту идею. Но я хочу изменить форму подставки и сделать ее полукругом

Большое спасибо,

Людмила Приходько