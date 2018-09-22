Дизайн для продукта

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Завершен4 заявки277 просмотров

Здравствуй,

Мне нужен дизайн для продукта (набор коктейлей на деревянной подставке). У меня есть четкое представление о том, как это должно выглядеть

Я прикрепил дизайн нашего конкурента, чтобы вы могли понять эту идею. Но я хочу изменить форму подставки и сделать ее полукругом

Большое спасибо,

Людмила Приходько

7 лет назад
guest_15366095028749
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sharp_Oo
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Работа была сделана на высшем уровне, все вовремя и Александр бил постоянно на связи. Однозначно рекомендую как отличного специалиста
Прекрасный заказчик. Т.з. четкое, работа оплачена в срок, правок было минимальное количество. Рекомендую.

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Sharp_Oo
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад