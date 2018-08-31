Нужно сделать визуализацию 20 домов в программе Lumion 8. Пишите стоимость за 1 проект. Отдам предпочтение качественным работам и низкой цене, а так же минимальным срокам. Исходники будут картинки в jpg. фасад и планировки.
Дизайн двухкомнатной квартиры 37,5 кв. метра
Требуется дизайн двухкомнатной квартиры 37,5 кв. метра в современном стиле (местами хай тек)
- Гостиная 15 кв метров
- Спальня 8 кв метров
- Кухня 6 кв метров
- Совмещенный санузел 2.80 кв метра
- Прихожая 4.50 кв метра
Основные тренды: минимализм, белый глянец, яркие акценты в вещах, простор, хром и тд.
Есть точное видение расположения мебели, а также цвета.
Задача сделать отличный дизайн из существующей (доступной) мебели и материалов.
Цена и сроки.
Также прошу указать портфолио.
Оплата Яндекс Деньги и СБЕР.
Заявки фрилансеров
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