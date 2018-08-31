Дизайнер розничного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок267 просмотров

Задача:

Выбор общего стилистического направления дизайна помещения; 

Разработка, чертеж и 3D-визуализация дизайн-проекта помещения; 

Согласование дизайн-проекта с клиентом; 

Авторский надзор за производством строительно-отделочных работ. 

Требования: 

Умение делать качественные визуализации и чертежи (3ds Max, Archicad, Autocad); 

Знание основ дизайна интерьера; 

Знание основных стилей в интерьере, понимание принципов их воплощения; 

Навыки проектирования дизайна помещений.

3ds MaxArchiCADAutoCAD
7 лет назад
guest_15088419028786
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров