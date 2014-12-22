Доработка функционала нового интернет магазина

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В качестве основы магазина будет использована готовая CMS Magento с готовым типовым шаблоном и с установленным модулем Marketplace (https://store.webkul.com/Magento-Marketplace.html). Этот модуль создает личный кабинет для продавцов и позволяет им добавлять свои товары, устанавливать цены и продавать их в магазине как обычные товары. Также этот модуль позволяет вести учет заказов и состояние баланса продавцов.

Все изменения должны оформляться в виде модулей и не затрагивать ни ядро магазина ни модули сторонних разработчиков.

Все доработки будут описаны в ТЗ.

9 лет назад
Noralla
Игорь 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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