Доработка функционала нового интернет магазина

В качестве основы магазина будет использована готовая CMS Magento с готовым типовым шаблоном и с установленным модулем Marketplace (https://store.webkul.com/Magento-Marketplace.html). Этот модуль создает личный кабинет для продавцов и позволяет им добавлять свои товары, устанавливать цены и продавать их в магазине как обычные товары. Также этот модуль позволяет вести учет заказов и состояние баланса продавцов.

Все изменения должны оформляться в виде модулей и не затрагивать ни ядро магазина ни модули сторонних разработчиков.

Все доработки будут описаны в ТЗ.