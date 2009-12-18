Интернет магазин на Joomla

Здравствуйте.

Нужен интернет магазин новогодних фейерверков,предпочтительно сделать этот сайт на Joomla, но другие варианты так же рассматриваются.

Пишите свои цены, сроки и ссылки на портфолио.

В личку не писать,мы сами напишем понравившейся кандидатуре.