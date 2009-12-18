Интернет магазин на Joomla

$250
Интернет-магазиныЗавершен29 заявок387 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен интернет магазин новогодних фейерверков,предпочтительно сделать этот сайт на Joomla, но другие варианты так же рассматриваются.

Пишите свои цены, сроки и ссылки на портфолио.

В личку не писать,мы сами напишем понравившейся кандидатуре.

Joomla
14 лет назад
Flys
Юлия 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Ziben
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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