Joomla. Создать интернет-магазин.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок137 просмотров

Требуется разработать сайт по готовому дизайну.

Сайт пример покажу.

Оплата по факту.

Подробности в скайпе: max-oryol

Joomla
13 лет назад
leonidoss
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров