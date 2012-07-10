Создание интернет-магазина

Здравствуйте! Вот какая задача. Требуется разработка, создание и дизайн интернет-магазина. Товар - часы. требуется чтобы была возможность безграничной заливки товара по количеству, возможности выбора способов оплаты, корзина, сравнение товаров,обратная связь, контакты и все в этом духе. так же желательно чтобы была флеш анимация главной страницы,и по возможности других страниц. более подробно что мы хотим видеть на сайте будем уже разговаривать непосредственно с разработчиком.