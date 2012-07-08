Требуется доработка системной части магазина, доработка системы выгрузки CSV, и незначительная доработка дизайна. Требования: фри-лансер из Украины с наличием хорошего рейтинга и отзывов.
Установить 1С-Битрикс, связать с 1С, наполнить
Нужно установить движок 1С Битрикс, связать его с 1С бухгалтерией, наполнить товарами, протестировать.
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