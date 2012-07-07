Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - ...
Настроить магазин на ShopScript
Настроить магазин и корзину на Shop script. В корзине автоматически должны формироваться счета для оплаты. подробнее тз в личку.
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