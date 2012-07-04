Создание интернет-магазина.

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Закрыт16 заявок173 просмотра

Есть сайт, на движке DLE, нужно создать полноценный интернет магазин под наши требования, мы занимаемся продажей подушек для беременных. http://vasha-podushka.ru/

1. Нужна форму заказа .

2. Корзина

Более детальное тз обсудим совместно.

DLE
13 лет назад
doort
49 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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