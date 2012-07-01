Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с ...
Каталог автозапчастей
Здравствуйте! Требуется каталог авто запчастей как на сайтах:
http://avtopuls.by/ Смотрите прикрепленный файл.
установка на сайт выполненный на cms joomla. Сроки и стоимость данного каталога?
С Уважением, Дмитрий!
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