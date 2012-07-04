Разработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки182 просмотра

Требуется разработать веб-интрфейс интернет-магазина.

Есть CRM система управления заказами, контентом. Необходимо связать через SOAP.

Есть дизайн.

Подробное техзадание в пристежке. Перед тем как дать свое предложение откройте подробное ТЗ!!!

В ответе прошу указывать приблизительные сроки и стоимость работ.

13 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Virtuemart. Вывод цены на товар

    Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на Prestashop

    Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop  и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru  Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Необходимо создание высококачественного ресурса — интернет магазина. Кол-во ед. пр. 3000. Дизайн и функционал полностью разработан. Пожелания к кандидатам: Вы самостоятельно (програмная часть) готовы реализовать ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка крупного интернет-магазина на Битрикс

    Будет нужна доработка очень крупного интернет магазина на Битриксе. Доработок будет много. Цена будет обсуждаться за каждый этап работ. 1. Опыт работы: работа с интернет магазинами на Битрикс от 1.5-2 лет ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla + Virtuemart: Скорость загрузки страниц

    Нужно выявить и устранить причины низкой скорости загрузки страниц в Virtuemart. Смена хостинга и переход на более дорогой тариф желаемого результата не принесла. Посещаемость сайта 100-150 чел/сутки.

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Каталог автозапчастей

    Здравствуйте! Требуется каталог авто запчастей как на сайтах: http://www.au-auto.by/ http://avtopuls.by/ Смотрите прикрепленный файл. установка на сайт выполненный на cms joomla. Сроки и стоимость данного каталога? С Уважением, Дмитрий!

    Joomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на движке osСommerce

    $50

    Добрый день. Есть необходимость сделать шаблоны для интернет магазина парфюмерии на движке osСommerce. Бюджет минимальный. Как вариант просто найти готовые шаблоны нужной тематики, опробовать что они работают, возможно ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад