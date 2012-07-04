Разработка интернет-магазина на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок171 просмотр

Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop  и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru  Имеется верстка всех страниц.

Требования:

- Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента.

- Баннерная система на сайте, в каждом разделе свои баннеры которые ведут на ту или иную страницу. Все должно регулироваться через систему администрирование. На главной странице 5 рекламных баннеров которые должны за меняться легко и доступно через систему администрирования.

- Система  рекомендации сопутствующих товаров и товаров из той же серии на странице подробного описания продукта.

- Личный кабинет клиента с бонусной накопительной системой с разными уровнями скидок , обзором последних покупок, и возможностью менять контактную информацию

- Quick view продукта(быстрый просмотр информации о товаре)

- Палитра оттенков для некоторых типов товаров. Т.е. продукт имеет в своей комплектации множество товаров которые отмечаются в палитре и попадают в корзину при добавлении их в комплект этого товара. Каждый оттенок имеет свой личный код и артикул и попадает в корзину отдельным товаром.

- Присвоение каждому товару своего уникального кода при внесении его на сайт, так же товар должен иметь артикул. 

- Фильтр товаров по бренду, серии и типу товару и категории.

- Смена положения товаров  , категорий и брендов между собой путем drag'n'drop

- Оформление товара идет с выбором двух типов адресов, и нескольких типов доставок, у одной из доставок есть несколько вариаций.

- после оформления заказа клиенту приходит оформленный бланк с заказом и номером заказа

- нужна возможность работать с базой клиентов,  просматривать историю покупок, почтовые адреса и телефоны. 

- удобная структура вывода продуктов в админке со структуризацией по брендам и сериям.

Работа  по договору, предоплата и постоплата.

PrestaShop
13 лет назад
Artavantum
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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