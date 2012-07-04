Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с ...
Разработка интернет-магазина на Prestashop
Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц.
Требования:
- Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента.
- Баннерная система на сайте, в каждом разделе свои баннеры которые ведут на ту или иную страницу. Все должно регулироваться через систему администрирование. На главной странице 5 рекламных баннеров которые должны за меняться легко и доступно через систему администрирования.
- Система рекомендации сопутствующих товаров и товаров из той же серии на странице подробного описания продукта.
- Личный кабинет клиента с бонусной накопительной системой с разными уровнями скидок , обзором последних покупок, и возможностью менять контактную информацию
- Quick view продукта(быстрый просмотр информации о товаре)
- Палитра оттенков для некоторых типов товаров. Т.е. продукт имеет в своей комплектации множество товаров которые отмечаются в палитре и попадают в корзину при добавлении их в комплект этого товара. Каждый оттенок имеет свой личный код и артикул и попадает в корзину отдельным товаром.
- Присвоение каждому товару своего уникального кода при внесении его на сайт, так же товар должен иметь артикул.
- Фильтр товаров по бренду, серии и типу товару и категории.
- Смена положения товаров , категорий и брендов между собой путем drag'n'drop
- Оформление товара идет с выбором двух типов адресов, и нескольких типов доставок, у одной из доставок есть несколько вариаций.
- после оформления заказа клиенту приходит оформленный бланк с заказом и номером заказа
- нужна возможность работать с базой клиентов, просматривать историю покупок, почтовые адреса и телефоны.
- удобная структура вывода продуктов в админке со структуризацией по брендам и сериям.
Работа по договору, предоплата и постоплата.
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