Разработка интернет-магазина на Prestashop

Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц.

Требования:

- Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента.

- Баннерная система на сайте, в каждом разделе свои баннеры которые ведут на ту или иную страницу. Все должно регулироваться через систему администрирование. На главной странице 5 рекламных баннеров которые должны за меняться легко и доступно через систему администрирования.

- Система рекомендации сопутствующих товаров и товаров из той же серии на странице подробного описания продукта.

- Личный кабинет клиента с бонусной накопительной системой с разными уровнями скидок , обзором последних покупок, и возможностью менять контактную информацию

- Quick view продукта(быстрый просмотр информации о товаре)

- Палитра оттенков для некоторых типов товаров. Т.е. продукт имеет в своей комплектации множество товаров которые отмечаются в палитре и попадают в корзину при добавлении их в комплект этого товара. Каждый оттенок имеет свой личный код и артикул и попадает в корзину отдельным товаром.

- Присвоение каждому товару своего уникального кода при внесении его на сайт, так же товар должен иметь артикул.

- Фильтр товаров по бренду, серии и типу товару и категории.

- Смена положения товаров , категорий и брендов между собой путем drag'n'drop

- Оформление товара идет с выбором двух типов адресов, и нескольких типов доставок, у одной из доставок есть несколько вариаций.

- после оформления заказа клиенту приходит оформленный бланк с заказом и номером заказа

- нужна возможность работать с базой клиентов, просматривать историю покупок, почтовые адреса и телефоны.

- удобная структура вывода продуктов в админке со структуризацией по брендам и сериям.

Работа по договору, предоплата и постоплата.