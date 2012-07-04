Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с ...
Доработка крупного интернет-магазина на Битрикс
Будет нужна доработка очень крупного интернет магазина на Битриксе.
Доработок будет много. Цена будет обсуждаться за каждый этап работ.
1. Опыт работы: работа с интернет магазинами на Битрикс от 1.5-2 лет
2. Желательно портфолио работ - магазинов на Битриксе
3. Желательно быть из Украины.
Доработки будут затрагивать:
1. Пользовательскую часть (вывод разных меню, баннеров, работа с карточкой товарова и многое другое )
2. Административную часть (управление заказами, перерасчет стоимости и много другое)
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