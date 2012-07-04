Доработка крупного интернет-магазина на Битрикс

Будет нужна доработка очень крупного интернет магазина на Битриксе.

Доработок будет много. Цена будет обсуждаться за каждый этап работ.

1. Опыт работы: работа с интернет магазинами на Битрикс от 1.5-2 лет

2. Желательно портфолио работ - магазинов на Битриксе

3. Желательно быть из Украины.

Доработки будут затрагивать:

1. Пользовательскую часть (вывод разных меню, баннеров, работа с карточкой товарова и многое другое )

2. Административную часть (управление заказами, перерасчет стоимости и много другое)