Ускорение загрузки страницы

Хоть проект и не закончил, но всё равно напишу отзыв о Вадиме. С удовольствием поработал с заказчиком, чётко понимает чего хочет, никакой "воды". Можете смело подавать заявки в его проекты - получите удовольствие от работы :-) Всего хорошего и до встречи в других задачах, Вадим!