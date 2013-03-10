Ускорение загрузки страницы

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Завершен3 заявки142 просмотра

Магазин на web asyst.

Нужно оптимизировать html-код для ускорения загрузки. Сделать что бы скрипты не блокировали отрисовку страницы. Проанализировать код и решить как ещё можно ускорить работу страницы.

HTML
13 лет назад
Muty
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
3 дня
Очень компетенный фрилансер. Работа выполнена на высшем уровне!
Хоть проект и не закончил, но всё равно напишу отзыв о Вадиме. С удовольствием поработал с заказчиком, чётко понимает чего хочет, никакой "воды". Можете смело подавать заявки в его проекты - получите удовольствие от работы :-) Всего хорошего и до встречи в других задачах, Вадим!

Заявки фрилансеров

gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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