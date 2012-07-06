Добрый день. 1. Нужно переделать логику вывода цена в интернет-магазине 2. Переделать корзину 3.Добавить доп информацию на товаре (наличие, отсутствует на складе, скрыть с ...
Поднять магазин на базе Magento
Всем привет,
ищу разработчика под magento, который мог бы поднять интернет-магазин. Собственно, с меня - верстка страниц магазина. По сути, никаких дополнительных страниц нет, только те, которые есть в любом магазине:
1. Главная.
2. Разделы.
3. Страница с описанием товара.
4. Страницы, через которые производится оплата/доставка.
5. Страницы "My Account" пользователя.
Кроме того, нужно сделать следующие вещи:
- интегрировать магазин с Fedex
- интегрировать магазин с финансовой компанией (напр. Global Payments или Mercury Payments) для осуществления платежей
- интегрировать с сайтом центробанка, т.е. запрашивать курсы валют и автоматически обновлять их раз в сутки
- возможность распознавать клиента по его местонахождению, то есть, по IP определяем из какой страны человек и затем сайт автоматом выводится ему в соответствующей валюте. Например, для посетителя из Европы все товары выводятся в евро, из штатов - в долларах.
Верстка будет готова буквально на днях. Пожалуйста, при подаче заявки укажите примерную стоимость работ, а также в комментариях напишите, насколько сложно будет добавлять какие-то новые функции в сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Интегрировать сверстанные страницы интернет-магазина с prestashop и настроить его с интеграцией с Moysklad.ru Имеется верстка всех страниц. Требования: - Платформа должна быть иметь максимум для редактирования контента. - ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создание высококачественного ресурса — интернет магазина. Кол-во ед. пр. 3000. Дизайн и функционал полностью разработан. Пожелания к кандидатам: Вы самостоятельно (програмная часть) готовы реализовать ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, на движке DLE, нужно создать полноценный интернет магазин под наши требования, мы занимаемся продажей подушек для беременных. http://vasha-podushka.ru/ 1. Нужна форму заказа . 2. Корзина Более детальное тз обсудим совместно.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт13 лет назад
Магазин на web asyst. Нужно оптимизировать html-код для ускорения загрузки. Сделать что бы скрипты не блокировали отрисовку страницы. Проанализировать код и решить как ещё можно ускорить работу страницы.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется разработать веб-интрфейс интернет-магазина. Есть CRM система управления заказами, контентом. Необходимо связать через SOAP. Есть дизайн. Подробное техзадание в пристежке. Перед тем как дать свое предложение откройте подробное ТЗ!!! ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет-магазин верхней мужской одежды поставить на простейший движок. Сохранить дизайн сайта -визитки.Интернет-магазины29 заявокЗакрыт13 лет назад
Будет нужна доработка очень крупного интернет магазина на Битриксе. Доработок будет много. Цена будет обсуждаться за каждый этап работ. 1. Опыт работы: работа с интернет магазинами на Битрикс от 1.5-2 лет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно выявить и устранить причины низкой скорости загрузки страниц в Virtuemart. Смена хостинга и переход на более дорогой тариф желаемого результата не принесла. Посещаемость сайта 100-150 чел/сутки.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется каталог авто запчастей как на сайтах: http://www.au-auto.by/ http://avtopuls.by/ Смотрите прикрепленный файл. установка на сайт выполненный на cms joomla. Сроки и стоимость данного каталога? С Уважением, Дмитрий!Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад