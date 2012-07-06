Поднять магазин на базе Magento

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Всем привет,

ищу разработчика под magento, который мог бы поднять интернет-магазин. Собственно, с меня - верстка страниц магазина. По сути, никаких дополнительных страниц нет, только те, которые есть в любом магазине:

1. Главная.

2. Разделы.

3. Страница с описанием товара.

4. Страницы, через которые производится оплата/доставка.

5. Страницы "My Account" пользователя.

Кроме того, нужно сделать следующие вещи:

- интегрировать магазин с Fedex

- интегрировать магазин с финансовой компанией (напр. Global Payments или Mercury Payments) для осуществления платежей

- интегрировать с сайтом центробанка, т.е. запрашивать курсы валют и автоматически обновлять их раз в сутки

- возможность распознавать клиента по его местонахождению, то есть, по IP определяем из какой страны человек и затем сайт автоматом выводится ему в соответствующей валюте. Например, для посетителя из Европы все товары выводятся в евро, из штатов - в долларах.

Верстка будет готова буквально на днях. Пожалуйста, при подаче заявки укажите примерную стоимость работ, а также в комментариях напишите, насколько сложно будет добавлять какие-то новые функции в сайт.

Magento
13 лет назад
Sla_sh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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