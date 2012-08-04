Modx: доработка системной части, дизайна, CSV.

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Завершен2 заявки162 просмотра

Требуется доработка системной части магазина, доработка системы выгрузки CSV, и незначительная доработка дизайна. Требования: фри-лансер из Украины с наличием хорошего рейтинга и отзывов.

MODX
13 лет назад
sergio1908
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Первое впечатление было такое, что Александр "слишком молод" для подобных работ. На свой риск дал ему задания. Однако же опасения развеялись практически мгновенно. Так как Александр закончил тяжелого рода задания досрочно и превзошел ожидаемый результат, пишу без преувеличения. Буду всем рекомендовать и неоднократно буду обращаться сам!
Валерий честный заказчик, терпелив и адекватен. По оплате тоже все ок, так что у вас не должно быть опасений что человек не заплатит!

Заявки фрилансеров

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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