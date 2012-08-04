Modx: доработка системной части, дизайна, CSV.

Первое впечатление было такое, что Александр "слишком молод" для подобных работ. На свой риск дал ему задания. Однако же опасения развеялись практически мгновенно. Так как Александр закончил тяжелого рода задания досрочно и превзошел ожидаемый результат, пишу без преувеличения. Буду всем рекомендовать и неоднократно буду обращаться сам!