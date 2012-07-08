Довести до ума/настроить магазин на WP e-Commerce

вот ссылка на магазин - http://www.go2walk.ru/products-page/

пароль входа на страницу: 1234

Что нужно сделать:

1. настройка/установка платежных систем

2. настройка способов доставки через EMSPost и другие подобные (помочь разобраться/настроить оплату доставки, в идеале подключить emspost.ru/ru/corp_client...

3. создание и настройка возможности оплаты через наложенный платеж EMSPost

4 Настроить систему скидочных купонов/паролей – насколько я знаю это в E-commerce предусмотрено

5. по возможности улучшить внешний вид магазина – чтобы все было ровно и не слишком выпадало из общего вида сайта