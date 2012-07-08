Разработка и интеграция функционала на Opencard

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Требуеться опенкард программист, специалист по данному движку

Есть дизайн есть верстка надо помощь в разработке и интеграции функционала.

В предложении пишем свои контакты аська, скайп и почта и работы которые делали на опенкарде.

С Уважением Сергей Александрович.

13 лет назад
wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$220
7 дней

Заявки фрилансеров

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад