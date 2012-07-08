Нужно установить движок 1С Битрикс, связать его с 1С бухгалтерией, наполнить товарами, протестировать.
Разработка и интеграция функционала на Opencard
Требуеться опенкард программист, специалист по данному движку
Есть дизайн есть верстка надо помощь в разработке и интеграции функционала.
В предложении пишем свои контакты аська, скайп и почта и работы которые делали на опенкарде.
С Уважением Сергей Александрович.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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