Помощь в доработке движка интернет-магазина

Здравствуйте, возникла такая задача. Планируется интернет-магазин на опенкарт или вебасист, ещё не решили.

Нужно чтобы была такая штука, для каждого города – свои цены.

Ну то есть заходит человек, его просят указать с какого он города из выпадающего списка, там будут самые крупные города Украины (Киев, Донецк, Харьков и тп), выбрал он Харьков там свои цены, выбрал Киев, там уже немного другие.

Скажите возможно ли такое реализовать, насколько сложно, и сколько это будет стоить?