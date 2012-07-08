Нужно установить движок 1С Битрикс, связать его с 1С бухгалтерией, наполнить товарами, протестировать.
Нужно доработать магазин на движке OpenCart
Установить модуль быстрый заказ на главную страницу и см. прилепленные картинки.
Есть все! шаблон, модуль.
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