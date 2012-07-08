Нужно доработать магазин на движке OpenCart

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Установить модуль быстрый заказ на главную страницу и см. прилепленные картинки.

Есть все! шаблон, модуль.

Opencart
13 лет назад
dixonhawk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад