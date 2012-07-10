Нужно установить движок 1С Битрикс, связать его с 1С бухгалтерией, наполнить товарами, протестировать.
Сделать типовой магазин и добавить его в Я. Маркет
Есть установленный вордпресс с плагинами e commerce и woo commerce. Задача очень проста. Необходимо на одном из этих плагинов сделать интернет-магазин и добавить его на яндекс маркет. Ну, так чтобы работал заказ через корзину и всё остальное что требует яндекс. Также необходимо найти и установить максимально минималистичный шаблон, так чтобы каталог товаров, страница товара и корзина, всё максимально просто и понятно.
Товары в каталог добавлять не нужно. Только всё отладить и т.д.
Сроки - дня два три по-моему достаточно
Оплата - желателен альфанк, яндекс деньги. Возможно вебмани в крайнем случае. Предоплата только исполнителям с большим количеством отзывов.
Пишите в личку, так будет быстрее всего связаться.
Цены - предлагайте разумные, договоримся.
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