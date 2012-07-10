Сделать типовой магазин и добавить его в Я. Маркет

Есть установленный вордпресс с плагинами e commerce и woo commerce. Задача очень проста. Необходимо на одном из этих плагинов сделать интернет-магазин и добавить его на яндекс маркет. Ну, так чтобы работал заказ через корзину и всё остальное что требует яндекс. Также необходимо найти и установить максимально минималистичный шаблон, так чтобы каталог товаров, страница товара и корзина, всё максимально просто и понятно.

Товары в каталог добавлять не нужно. Только всё отладить и т.д.

Сроки - дня два три по-моему достаточно

Оплата - желателен альфанк, яндекс деньги. Возможно вебмани в крайнем случае. Предоплата только исполнителям с большим количеством отзывов.

Пишите в личку, так будет быстрее всего связаться.

Цены - предлагайте разумные, договоримся.