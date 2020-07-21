Сайт http://mrvini.bget.ru/. На сайте оформление заказа кастомное. Поля ( имя, фамилия, город, улица и тд) разбиты на отдельные поля. После оформления заказа, в админку данные также попадают отдельными полями. Есть 2 служебных свойства заказа. ...
Копирование сайта
Копирование интернет-магазина автомобильной тематики https://open-car.ru/
Заявки фрилансеров
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