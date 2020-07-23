1С-Битрикс. Доработка при оформлении заказа

Сайт http://mrvini.bget.ru/.

На сайте оформление заказа кастомное. Поля ( имя, фамилия, город, улица и тд) разбиты на отдельные поля. После оформления заказа, в админку данные также попадают отдельными полями.

Есть 2 служебных свойства заказа.

1) "ФИО"

2) "Полный адрес"

Нужно сделать так, чтобы после оформления заказа, информация:

1) Из полей: Имя, Фамилия. Собиралась и записывалась в служебное поле "ФИО".

2) Из полей: Город, индекс, улица, дом/корпус, квартира/офис. Информация должна записываться в служебное поле "Полный адрес"

Доступы в админку и FTP предоставлю по запросу.