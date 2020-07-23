1С-Битрикс. Доработка при оформлении заказа

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Завершен8 заявок343 просмотра

Сайт http://mrvini.bget.ru/.

На сайте оформление заказа кастомное. Поля ( имя, фамилия, город, улица и тд) разбиты на отдельные поля. После оформления заказа, в админку данные также попадают отдельными полями.

Есть 2 служебных свойства заказа.

1) "ФИО"

2) "Полный адрес"

Нужно сделать так, чтобы после оформления заказа, информация:

1) Из полей: Имя, Фамилия. Собиралась и записывалась в служебное поле "ФИО".

2) Из полей: Город, индекс, улица, дом/корпус, квартира/офис. Информация должна записываться в служебное поле "Полный адрес"

Доступы в админку и FTP предоставлю по запросу.

5 лет назад
mrvini
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LittleJuice
Алексей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$21
1 день
Пожалуй самый адекватный исполнитель из тех, с кем приходилось работать. Выполнил все четко и в срок, даже быстрее чем планировал. Коммуникабельный, задает уточняющие вопросы по задаче - это очень хорошо. Будем сотрудничать и дальше. Всем рекомендую!
Отличный заказчик. Как только приступил к выполнению работы, возник ряд вопросов и заказчик все время был на связи и оперативно отвечал. Оплату получил сразу, после выполнения работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Павел
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
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Артем
 
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LittleJuice
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