Модуль доставки для интернет-магазина на OpenCart

Необходимо существующий сайт китайоптом.рф перенести на шаблон Опен Карт и выполнить необходимые настройки, удобные для дальнейшего пользования человеком, который мало в этом понимает, но сможет осуществлять функции добавления/удаления новых товаров в интернет магазине. В заявках ...